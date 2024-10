Ballando con le stelle nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ma che ti ho fatto? Cos’è questo atteggiamento?”. Ancora scintille tra Soniae Selvaggiaoggi nella terza puntata dicon le2024. La concorrente, in interviste dopo la puntata di sabato scorso, ha stigmatizzato le parole della giurata e si è sentita ”ferita come madre” dopo le parole pronunciate dasabato scorso: “Ti ho visto piccola in scena”, ha detto la blogger e scrittrice. “Non mi interessa la lite, ti vedo tanto confusa. La volta scorsa ti avevo fatto un complimento dicendo che sei una donna di personalità. Ti vedo molto confusa, adegui il tuo personaggio in base a quello che pensi ti convenga fare al momento. Per insultare tutti al grande fratello non avevi difficoltà”, dicedopo l’esibizione dinella terza puntata.