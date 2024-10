Atp Shanghai, Sinner vola in finale con un’altro match da favola. Il siparietto: “Jannik ti amo” (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner in finale all’Atp Masters 1000 di Shanghai con un’altra grandc prestazione. Sotto gli occhi di uno spettatore d’eccezione, Roger Federer, approda alla finalissima dopo aver vinto 6-4 7-5 contro la rivelazione del torneo: il ceco Tomas Machac. Straordinario Sinner che è riuscito ad essere decisivo nei momenti chiave del match: come a fine gara quando ha strappato il match point vincente prima del potenziale tie-break. Il match Sinner fatica a mettersi in moto e subisce il break nel game d’apertura. Il numero 1 del mondo completa il rodaggio e ricuce lo strappo nel quarto game, strappando il servizio al rivale. Sinner spreca poi la chance di mettere la freccia nel settimo game, ma rimane in sostanziale controllo della situazione. L’azzurro tiene il servizio senza troppi problemi e nel decimo game converte la palla break che equivale ad un set point: 6-4. Secoloditalia.it - Atp Shanghai, Sinner vola in finale con un’altro match da favola. Il siparietto: “Jannik ti amo” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024)inall’Atp Masters 1000 dicon un’altra grandc prestazione. Sotto gli occhi di uno spettatore d’eccezione, Roger Federer, approda alla finalissima dopo aver vinto 6-4 7-5 contro la rivelazione del torneo: il ceco Tomas Machac. Straordinarioche è riuscito ad essere decisivo nei momenti chiave del: come a fine gara quando ha strappato ilpoint vincente prima del potenziale tie-break. Ilfatica a mettersi in moto e subisce il break nel game d’apertura. Il numero 1 del mondo completa il rodaggio e ricuce lo strappo nel quarto game, strappando il servizio al rivale.spreca poi la chance di mettere la freccia nel settimo game, ma rimane in sostanziale controllo della situazione. L’azzurro tiene il servizio senza troppi problemi e nel decimo game converte la palla break che equivale ad un set point: 6-4.

