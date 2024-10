Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 12 ottobre: un matrimonio tanto atteso (Di sabato 12 ottobre 2024) A Verissimo Silvia Toffanin continua a puntare su Uomini e Donne. Del resto il programma di Maria De Filippi è uno dei più amati e seguiti del piccolo schermo. E così se la scorsa settimana la conduttrice ha accolto nel suo studio le ex troniste Clarissa Marchese (col marito Federico Gregucci) e Sophie Codegoni, ora è il turno di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Ma non mancherà lo spazio dedicato alle serie tv turche: da La rosa delle vendetta arriverà Murat Ünalm??, alias Gülcemal. ospiti Verissimo sabato 12 ottobre: il ritorno in tv di Andrea e Arianna Silvia Toffanin intervisterà a Verissimo Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un gradito ritorno sul piccolo schermo per la coppia che, lontano dai riflettori, ha saputo creare una splendida e solida famiglia. Dilei.it - Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 12 ottobre: un matrimonio tanto atteso Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 12 ottobre 2024) ASilvia Toffanin continua a puntare su Uomini e Donne. Del resto il programma di Maria De Filippi è uno dei più amati e seguiti del piccolo schermo. E così se la scorsa settimana la conduttrice ha accolto nel suo studio le ex troniste Clarissa Marchese (col marito Federico Gregucci) e Sophie Codegoni, ora è il turno di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Ma non mancherà lo spazio dedicato alle serie tv turche: da La rosa delle vendetta arriverà Murat Ünalm??, alias Gülcemal.12: il ritorno in tv di Andrea e Arianna Silvia Toffanin intervisterà aAndrea Cerioli e Arianna Cirrincione, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un gradito ritorno sul piccolo schermo per la coppia che, lontano dai riflettori, ha saputo creare una splendida e solida famiglia.

