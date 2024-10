Angelica Gori, figlia di Giorgio e Cristina Parodi, entra ad Amici 24: "Mamma e papa sono orgogliosi" (Di sabato 12 ottobre 2024) Figli d'arte sì ma che hanno talento da vendere. E tutto questo sperano di dimostrarlo ad Amici. E così, dopo Angelina Mango, figlia di Pino Mango e di Laura Valente, e Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, ora è il turno di Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi Milleunadonna.it - Angelica Gori, figlia di Giorgio e Cristina Parodi, entra ad Amici 24: "Mamma e papa sono orgogliosi" Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Figli d'arte sì ma che hanno talento da vendere. E tutto questo sperano di dimostrarlo ad. E così, dopo Angelina Mango,di Pino Mango e di Laura Valente, e Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, ora è il turno di Chiamamifaro, nome d'arte didi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24 - un’altra figlia d’arte diventa allieva e scoppia la polemica : malumori anche in casetta - Il suo arrivo aumenta la competizione, ma allo stesso tempo avrebbe creato un certo malumore tra alcuni compagni di avventura. Già con Ilan, d’altronde, c’era stata un po’ di perplessità, adesso con la seconda figlia d’arte nella scuola le voci si farebbero più aspre. Tante parole d’elogio per la nuova arrivata, la quale ha un cognome piuttosto pesante. (Anticipazionitv.it)

Chiamamifaro - chi è la nuova cantante di Amici figlia di Cristina Parodi - Chiamamifaro: chi è Angelica Gori, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori Nella scuola più famosa della tv è entrata una nuova allieva, pronta a far parlare di sé. Visualizza questo post su Instagram Adesso è arrivato il momento di far decollare la sua carriera da cantante: proprio come è stato per Angelina Mango, la scuola di Amici potrebbe essere per ... (Dilei.it)

Chiamamifaro - la nuova cantante di Amici è figlia di Cristina Parodi : ecco le anticipazioni - Angelica ha vinto la sua sfida contro Alena, guadagnandosi un banco nella scuola di Amici. . Così, a 14 anni, ho cominciato a suonare la chitarra di papà, e da lì è venuto tutto il resto». Chiamamifaro è una delle nuove allieve di Amici Il 2024 segna l’ingresso di una nuova, talentuosa voce nella scuola di Amici, e il suo nome d’arte è Chiamamifaro. (Donnapop.it)

Ladispoli piange Ida Cavaliere: lascia marito e figli - Ladispoli è in lutto per la scomparsa di Ida Cavaliere in Molinaro, venuta a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 65 anni. (41esimoparallelo.it)

Omicidio di Rozzano, lacrime e fiori in ricordo di Manuel - Un viavai di conoscenti amici e semplici cittadini alla fermata del tram dove, giovedì notte, è stato ucciso il trentunenne ... (ilgiorno.it)

Jodie Foster e Daniel Auteil protagonisti del prossimo film della regista francese Rebecca Zlotowski - Dopo l'acclamato I figli degli altri, la regista francese Rebecca Zlotowski sta lavorando al suo prossimo film, che vedrà come protagonisti Jodie Foster e Daniel Auteil. (movieplayer.it)