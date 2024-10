Ancaranese, viabilità in crisi: "Proviamo a limitare i disagi. Sul ponte ballano 11 milioni" (Di sabato 12 ottobre 2024) Un ponte, due province e tante disagi. Nuovo capitolo per il ponte sull’Ancaranese, ieri mattina si è tenuta a Palazzo San Filippo, la conferenza stampa congiunta convocata dalle amministrazioni provinciali di Ascoli e Teramo per fare il punto sulla situazione. La struttura rischia di diventare il ponte della discordia: da una parte le due Province, che hanno sottolineato il loro impegno per risolvere il problema, dall’altra i sindaci dei Comuni lungo la Salaria che protestano per i disagi. Sotto la lente dei politici e dei tecnici, i due ponti paralleli che attraversano il fiume Tronto, uno in muratura e l’altro in cemento armato. Ilrestodelcarlino.it - Ancaranese, viabilità in crisi: "Proviamo a limitare i disagi. Sul ponte ballano 11 milioni" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un, due province e tante. Nuovo capitolo per ilsull’, ieri mattina si è tenuta a Palazzo San Filippo, la conferenza stampa congiunta convocata dalle amministrazioni provinciali di Ascoli e Teramo per fare il punto sulla situazione. La struttura rischia di diventare ildella discordia: da una parte le due Province, che hanno sottolineato il loro impegno per risolvere il problema, dall’altra i sindaci dei Comuni lungo la Salaria che protestano per i. Sotto la lente dei politici e dei tecnici, i due ponti paralleli che attraversano il fiume Tronto, uno in muratura e l’altro in cemento armato.

