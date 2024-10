Volodymyr Zelensky in udienza dal Papa dopo l’incontro con Meloni. Poi volerà a Berlino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto in Vaticano per il previsto incontro con Papa Francesco. Si tratta della terza udienza con il Pontefice dal 2020 e del quarto incontro tra i due considerando anche il bilaterale svoltosi in occasione del G7 a Borgo Egnazia. L’udienza di questa mattina con il Santo Padre è stata Volodymyr Zelensky in udienza dal Papa dopo l’incontro con Meloni. Poi volerà a Berlino L'Identità. Lidentita.it - Volodymyr Zelensky in udienza dal Papa dopo l’incontro con Meloni. Poi volerà a Berlino Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente ucrainoè giunto in Vaticano per il previsto incontro conFrancesco. Si tratta della terzacon il Pontefice dal 2020 e del quarto incontro tra i due considerando anche il bilaterale svoltosi in occasione del G7 a Borgo Egnazia. L’di questa mattina con il Santo Padre è stataindalcon. PoiL'Identità.

