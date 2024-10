Volkswagen, vendite in calo del -7% nel terzo trimestre: elettriche a picco fino al -40% (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua il periodo nero del Gruppo Volkswagen: le vendite globali della casa di Wolfsburg sono calate del -7,1% nel terzo trimestre del 2024, ma per le auto elettriche si registra un vero e proprio tonfo: -12% in Europa e -40% negli Stati Uniti. Il volume di vendite nel Paese del Dragone si è attestato al livello più basso nell’ultimo decennio. Un modello “a spina”, in particolare, si è rivelato poco attrattivo per i consumatori: si tratta della Porsche Taycan le cui vendite sono crollate del -47%. Solo Skoda positiva Porsche, nel periodo considerato, ha perso il -7%. La casa di Stoccarda ha consegnato 13.279 vetture in Cina, pari al -19%. Tornando alla scala globale, Audi ha perso il -16%, le vetture a marchio Volkswagen sono calate del -6,6%. Positiva Skoda, con il +6%. Il calo generale nello stesso periodo del 2023 si era attestato a quota -2,3%. Quifinanza.it - Volkswagen, vendite in calo del -7% nel terzo trimestre: elettriche a picco fino al -40% Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua il periodo nero del Gruppo: leglobali della casa di Wolfsburg sono calate del -7,1% neldel 2024, ma per le autosi registra un vero e proprio tonfo: -12% in Europa e -40% negli Stati Uniti. Il volume dinel Paese del Dragone si è attestato al livello più basso nell’ultimo decennio. Un modello “a spina”, in particolare, si è rivelato poco attrattivo per i consumatori: si tratta della Porsche Taycan le cuisono crollate del -47%. Solo Skoda positiva Porsche, nel periodo considerato, ha perso il -7%. La casa di Stoccarda ha consegnato 13.279 vetture in Cina, pari al -19%. Tornando alla scala globale, Audi ha perso il -16%, le vetture a marchiosono calate del -6,6%. Positiva Skoda, con il +6%. Ilgenerale nello stesso periodo del 2023 si era attestato a quota -2,3%.

