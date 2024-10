Sport.quotidiano.net - Venezia Virtus, dove vedere la partita in tv

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 -fa 101. E’ sicuramente una delle sfide storiche e più affascinanti nel panorama nazionale di basket, diventata centenaria e che anche domani si ripropone. Palla a due al Taliercio alle 20 per un confronto importante per l’una e per l’altra contendente. Laarriva alla sfida dopo il ko con l’Asvel che ha confermato criticità e pregi di una squadra che non molla mai che ha elementi di grande valore, ma anche un approccio sbagliato al match e un carenza sottocanestro a dir poco cronica tanto che i francesi hanno banchettato a rimbalzo. Serve una passo avanti per continuare nel cammino che in campionato ha portato all’attuale 2-0 bianconero dopo le vittorie con Trapani e Pistoia. “Un’altra trasferta a meno di 48 ore su un campo rinomatamente ostico - sottolinea il vice allenatore Daniele Parente -.