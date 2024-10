Vasco Rossi e la speranza di un Modena Park 2: il post di Muzzarelli scatena i fan (Di venerdì 11 ottobre 2024) Modena, 11 ottobre 2024 – A dire il vero i fan più accaniti di Vasco Rossi lo sognano (e ne parlano) già da tempo, una speranza che se mai diventasse realtà avrebbe il sapore di leggenda: un nuovo Modena Park nel 2027, nel decennale dell’evento degli eventi, il più grande raduno rock a pagamento della storia con oltre 225mila spettatori. Ad accarezzare la suggestione è l’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli, ora candidato alle regionali, il giorno dopo il ritorno del Blasco sotto la Ghirlandina per la trionfale presentazione al Teatro Storchi del libro “Vivere/Living”, ideato e pubblicato da Emilio Mazzoli, con dentro testi e pensieri del cantautore di Zocca. Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi e la speranza di un Modena Park 2: il post di Muzzarelli scatena i fan Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – A dire il vero i fan più accaniti dilo sognano (e ne parlano) già da tempo, unache se mai diventasse realtà avrebbe il sapore di leggenda: un nuovonel 2027, nel decennale dell’evento degli eventi, il più grande raduno rock a pagamento della storia con oltre 225mila spettatori. Ad accarezzare la suggestione è l’ex sindaco Gian Carlo, ora candidato alle regionali, il giorno dopo il ritorno del Blasco sotto la Ghirlandina per la trionfale presentazione al Teatro Storchi del libro “Vivere/Living”, ideato e pubblicato da Emilio Mazzoli, con dentro testi e pensieri del cantautore di Zocca.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vasco Rossi - la rivelazione : “Mi hanno sputato per strada” - . Vasco Rossi: “Ecco perché mi hanno sputato” Vasco afferma anche di conoscere bene quale sia stato il motivo di tanto odio nei suoi confronti: “Le mie canzoni sono provocazioni artistiche”. – racconta Vasco Rossi nel libro – C’è stato un periodo in cui mi sputavano anche per la strada e mi davano la colpa di tutto, avevano interpretato le mie canzoni in modo diverso dalla realtà. (Thesocialpost.it)

Vasco Rossi presenta il libro d’arte e racconta le sue liriche : “Vi ricordate l’asciugamano bianco di Toffee?” - Vasco Rossi ha presentato al Teatro Storchi di Modena il suo Vivere/Living, una raccolta di testi inediti, fatta di pensieri, versi, parole in libertà che si alternano ai suoi brani celebri. “Ma non chiamatele poesie” ha detto sul palco, “credo che liriche sia la parola più corretta. E allora la domanda è: è mai arrivato quell’asciugamano?”. (Ilfattoquotidiano.it)

Vasco Rossi presenta il libro ”Vivere – Living” - una raccolta di testi inediti del rocker - Nell’accingersi alla scoperta del volume il lettore sarà accompagnato, nel corso della lettura, dalle opere di Carlo Benvenuto, Marcello Jori, Rosanna Mezzanotte, Gianluca Simoni, ispirate ai brani di Vasco Rossi. La beat generation è proprio la mia generazione in pratica, sono cresciuto con quelle poesie”. (Metropolitanmagazine.it)