Uragano Milton. La teoria del complotto delle antenne HAARP sottomarine

Non ci sono solo le teorie del complotto sul volo NOAA che sorvola l'Uragano Milton. Anche questa volta i complottisti rilanciano la narrazione della "tecnologia HAARP" dietro la formazione dell'evento meteorologico. Questa volta, però, un utente avrebbe scoperto tramite Google Earth la fantomatica installazione di antenne HAARP sottomarine nelle vicinanze della Florida. In realtà, quelle che vengono scambiate per "antenne" sono tutt'altro.

Per chi ha fretta
L'area "scoperta" si trova nella barriera corallina di Snapper Ledge (Tavernier, Florida).
Le installazioni non sono antenne, ma strutture per la crescita dei coralli.

Analisi
Ecco come viene condiviso il video: HAARP è posizionato perfettamente proprio intorno alla Florida. Sembra essere attivato come se l'intero stato della Florida avesse bisogno di prepararsi da ciò che vuole arrivare.

