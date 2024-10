Un mese horror per AcquaFlash, al via HorrorWorld (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Festival dell’horror arriva ad AcquaFlash che apre le sue porte tra allestimenti unici, attrazioni speciali e tante sorprese. Tutto pronto ad AcquaFlash che per un mese si trasforma in horrorWorld: dal 12 ottobre al 10 novembre un festival “spaventoso” con tante attrazioni e sorprese. Dopo la grande affluenza estiva, con 136mila ingressi e centinaia 2anews.it - Un mese horror per AcquaFlash, al via HorrorWorld Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Festival dell’arriva adche apre le sue porte tra allestimenti unici, attrazioni speciali e tante sorprese. Tutto pronto adche per unsi trasforma inWorld: dal 12 ottobre al 10 novembre un festival “spaventoso” con tante attrazioni e sorprese. Dopo la grande affluenza estiva, con 136mila ingressi e centinaia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un mese horror per AcquaFlash : al via HorrorWorld - Tutto pronto ad AcquaFlash che per un mese si trasforma in HorrorWorld: dal 12 ottobre al 10 novembre un festival “spaventoso” con tante attrazioni e sorprese. Dopo la grande affluenza estiva, con 136mila ingressi e centinaia di persone al lavoro, come informa Gianluca Vorzillo patron di... (Napolitoday.it)

AcquaFlash per un mese diventa HorrorWorld - AcquaFlash per un mese diventa HorrorWorld: un necrologio per annunciare un evento “spaventoso” dal 12 ottobre al 10 novembre. Da qualche giorno è diventata virale in rete e su tutti i social l’immagine di un necrologio che dà il triste annuncio della “morte” di AcquaFlash: si tratta... (Napolitoday.it)