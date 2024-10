Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 17:10 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ha un’apertura di giornale di Israele sparato dentro la missione unifil nel sud del Libano per i due caschi blu indonesiani colpite anche le basi italiane con lo stesso tanto che l’ambasciatore dello stato ebraico parlando di crimini di guerra Michelle Definisci inaccettabile l’attacco alle missioni ONU Israele Rivendica di aver ucciso in cisgiordania il comandante supremo della jihad islamica palestinese prosegue Intanto il tour europeo di tedeschi oggi incontra Francesco e cancellare Show meloni ribadisce il fermo sostegno dell’Italia al Ucraina Putin vede il presidente iraniano assegnato il Premio Nobel per la pace sopravvissuti delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki prima in Italia spiati da un ex dipendente di Intesa San Paolo conti correnti bancari ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 17:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ha un’apertura di giornale di Israele sparato dentro la missione unifil nel sud del Libano per i due caschi blu indonesiani colpite anche le basi italiane con lo stesso tanto che l’ambasciatore dello stato ebraico parlando di crimini di guerra Michelle Definisci inaccettabile l’attacco alle missioni ONU Israele Rivendica di aver ucciso in cisgiordania il comandante supremo della jihad islamica palestinese prosegue Intanto il tour europeo di tedeschi oggi incontra Francesco e cancellare Show meloni ribadisce il fermo sostegno dell’Italia al Ucraina Putin vede il presidente iraniano assegnato il Premio Nobel per la pace sopravvissuti delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki prima in Italia spiati da un ex dipendente di Intesa San Paolo conti correnti bancari ...

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 16 : 10 - 000 uomini nel kurk mentre nella notte missili balistici lanciati suddetta hanno fatto 4 morti negli Stati Uniti Donald Trump esclude categoricamente un secondo dibattito con kamala Harris prima di Redemption Day di novembre non ci sarà nessuno nuovo incontro è vista ha detto chiaramente che non avrebbe nulla di diverso da giovane Quindi non c’è nulla di tutto capito ieri Trump in un comizio in ... (Romadailynews.it)

Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 15 : 10 - romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 11 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno Israele spara contro la missione unifil nel sud del Libano per i due caschi blu indonesiani colpite anche le basi italiane Crosetto campo dell’ Ambasciatore dello stato ebraico parlando di possibile crimine di guerra Michelle definisce accettabile l’attacco alle missioni ONU Israele ... (Romadailynews.it)

Ultime notizie Calciomercato LIVE : tutte le novità del giorno - Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione […]. Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. (Calcionews24.com)