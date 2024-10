Turi, il rapper reggino torna con la ristampa di tre album storici del rap italiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Salvatore Scattarreggia alias Turi, storico MC e produttore calabrese originario di Oppido Mamertina, noto anche come FunkyTuri, Calabro Nove oppure Tony Baretta, torna dal 15 ottobre in tutti i negozi di dischi con tre ristampe d’eccezione.A pubblicare questo storico trittico, Antibemusic Reggiotoday.it - Turi, il rapper reggino torna con la ristampa di tre album storici del rap italiano Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Salvatore Scattarreggia alias, storico MC e produttore calabrese originario di Oppido Mamertina, noto anche come Funky, Calabro Nove oppure Tony Baretta,dal 15 ottobre in tutti i negozi di dischi con tre ristampe d’eccezione.A pubblicare questo storico trittico, Antibemusic

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Turismo - Moby torna al Ttc di Rimini per presentare la prossima stagione - Sono novità che riguardano innanzitutto le linee servite, per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba, con il network di rotte più completo, un 'domino' di navi sempre più grandi grazie all’ingresso in linea […] The post Turismo, Moby torna al Ttc di Rimini per presentare la prossima stagione appeared first on L'Identità . (Lidentita.it)

Turismo - Moby torna al Ttc di Rimini per presentare la prossima stagione - Sono novità che riguardano innanzitutto le linee servite, per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba, con il network di rotte più completo, un 'domino' di navi sempre più grandi grazie all’ingresso in linea […]. (Adnkronos) – Moby torna al TTG di Rimini per presentare nei padiglioni della nuova Fiera tutte le novità per la prossima stagione. (Periodicodaily.com)

Benevento Bike - il 26 ottobre torna la passeggiata cicloturistica - La manifestazione aperta a tutti è adatta ad ogni fascia di età . 00 ritorna nel capoluogo sannita la “BENEVENTO BIKE”, passeggiata cicloturistica ideata ed organizzata dall’Università Giustino Fortunato di Benevento, in collaborazione con l’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici SSML Internazionale e la RWE Italia. (Anteprima24.it)