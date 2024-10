Lanazione.it - Tre suore nella comunità. Cerimonia di accoglienza. Le religiose della Famiglia del Sacro Cuore colmano il vuoto lasciato nel 2017

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Suor Santhi, suor Sherlin e suor Chinna hanno ricevuto la benedizione dell’arcivescovo di Pisa, mons. Giovanni Paolo Benotto, e sono entrate ufficialmente a far partepontederese. In un Duomo molto gremito per la messa solenne di San Faustino si è celebrato l’ingresso in città delle trefacenti partedeldi Gesù che arrivano a Pontedera dopo che negli ultimi si era creato un, da quando nelle Figliecarità di San Vincenzo de’ Paoli lasciarono la città. "Quest’anno – ha aperto la celebrazione il preposto don Piero Dini – abbiamo voluto sottolineare l’importanzapace, siamo qui per chiedere a San Faustino di farci portatori di pace". Quindi il saluto ai tanti parroci non solo di Pontedera ma arrivati anche dalleparrocchiali vicine per festeggiare il Santo Patrono pontederese.