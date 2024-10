Terrore in volo, fortissime turbolenze su un aereo per Roma. Un passeggero è stato colto da infarto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un volo da Colonia a Roma si è trasformato in un incubo a causa di una fortissima turbolenza, raccontato dalla testimonianza diretta di chi su quell’aereo c’era. Maxi turbolenza in volo: 25 minuti interminabili di Terrore Una donna, che era a bordo del volo, ha raccontato al Messaggero quei 25 minuti di Terrore, tanto infatti è durata la turbolenza causata da una violentissima tempesta. Forse quella tempesta non era prevista, o forse è stata molto più violenta di quanto si potesse immaginare, fatto sta che l’aereo per diversi minuti è stato in balia del vento e della pioggia fortissima. La donna ha spiegato che il velivolo a un certo punto ha iniziato letteralmente a “ballare”, situazione che ha scatenato il panico tra i presenti. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unda Colonia asi è trasformato in un incubo a causa di una fortissima turbolenza, raccontato dalla testimonianza diretta di chi su quell’c’era. Maxi turbolenza in: 25 minuti interminabili diUna donna, che era a bordo del, ha raccontato al Messaggero quei 25 minuti di, tanto infatti è durata la turbolenza causata da una violentissima tempesta. Forse quella tempesta non era prevista, o forse è stata molto più violenta di quanto si potesse immaginare, fatto sta che l’per diversi minuti èin balia del vento e della pioggia fortissima. La donna ha spiegato che il velia un certo punto ha iniziato letteralmente a “ballare”, situazione che ha scatenato il panico tra i presenti.

