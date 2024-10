Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 3.1 in provincia di Campobasso: nessun danno registrato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una scossa didi3.1 è stata registrata alle 2:58 nelladi. Il sisma, rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto un ipocentro a 14 chilometri di profondità, con epicentro localizzato a due chilometri dai comuni di Baranello e Busso. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose. La scossa, sebbene percepita dalla popolazione locale, non ha avuto conseguenze significative, evitando situazioni di emergenza o richieste di intervento da parte delle autorità locali. L'articolodi3.1 indiproviene da The Social Post.