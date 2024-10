Terni dice addio a Lorenzo Tini Brunozzi: con il suo bar punto di riferimento per diverse generazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Terni saluta Lorenzo Tini Brunozzi. Il proprietario dello storico bar Tini si è spento all’età di 92 anni. Con la sua attività, Lorenzo Tini Brunozzi ha creato un luogo di aggregazione e punto di riferimento per un’intera generazione di ragazzi degli anni ’70 e anni ’80. Ternitoday.it - Terni dice addio a Lorenzo Tini Brunozzi: con il suo bar punto di riferimento per diverse generazioni Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)saluta. Il proprietario dello storico barsi è spento all’età di 92 anni. Con la sua attività,ha creato un luogo di aggregazione ediper un’intera generazione di ragazzi degli anni ’70 e anni ’80.

