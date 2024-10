Sottopiazza della Libertà: lite tra Comune e gestori dei locali sui fitti, il caso in tribunale (Di venerdì 11 ottobre 2024) E’ polemica tra i gestori dei locali del Sottopiazza della Libertà e l’amministrazione comunale sul pagamento degli affitti. I gestori - come raccontato in un video podcast di SuperSalerno realizzato da un gruppo di iscritti dei “Figli delle Chiancarelle" - dopo aver riscontrato diversi disagi Salernotoday.it - Sottopiazza della Libertà: lite tra Comune e gestori dei locali sui fitti, il caso in tribunale Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) E’ polemica tra ideidele l’amministrazione comunale sul pagamento degli af. I- come raccontato in un video podcast di SuperSalerno realizzato da un gruppo di iscritti dei “Figli delle Chiancarelle" - dopo aver riscontrato diversi disagi

