SOCIAL – Milan, Rafael Leao ritrova il sorriso col Portogallo. Il post

Milan, Rafael Leao è di buonumore col Portogallo: dopo la sosta si cerca il tanto atteso cambio di passo. Le immagini Ancora non riesce a tornare quello di prima, Rafael Leao non è il fuoriclasse della stagione dello scudetto, contro la Fiorentina qualche spunto buono c'è stato, ma la scintilla non scatta e i tifosi rossoneri lo mettono sempre più in discussione. Adesso c'è la sosta e come di consueto, Rafa è convocato dalla sua Nazionale portoghese. In una storia su Instagram l'ex Lille si ritrae felice e spensierato. Non pensa alle tante voci su di lui o le critiche.

Milan, con il Portogallo Rafael Leao è di buonumore

SOCIAL – Milan, Rafael Leao si gode la Nazionale: ma al rientro si attende la svolta. Il post

LEGGI ANCHE Milan, dopo la sosta Paulo Fonseca rilancia Strahinja Pavlovic? Opportunità per il serbo

La Nazionale per Rafa è sempre un bel banco di prova.

