Scuola insegnanti in piazza | ecco la condizione dei docenti e le loro richieste

Il mondo della Scuola scende in piazza sabato 12 ottobre a Roma, per portare all'attenzione pubblica le difficoltà che investono il settore e chiedere al governo di intervenire per risolvere alcune problematiche, prima fra tutte la stabilizzazione dei precari. Sono 140mila gli insegnanti precari nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Istruzione. Ed è notizia di poche settimane fa il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per non aver posto fine all'uso eccessivo di contratti a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, inoltre, per chi nelle scuole pubbliche ha questa tipologia contrattuale non è prevista una progressione salariale basata sui precedenti periodi di servizio.

