Sanità al via il servizio Ecmo Team Mobile | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – L’, ossigenazione extracorporea a membrana, è una tecnica di circolazione extracorporea a cui si ricorre temporaneamente quando i pazienti hanno una grave insufficienza cardiaca e/o respiratoria, tali da mettere in pericolo la vita e che non è altrimentibile. Nella Regione Lazio, per dotazione tecnologica ed expertise del personale, l’è svolta in alcune strutture ospedaliere che fungono da hub: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I, Policlinico Agostino Gemelli, Policlinico Tor Vergata e Azienda ospedaliera universitaria Sant’Andrea.