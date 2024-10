Ripetute violenze sessuali su minorenne: 70enne agli arresti domiciliari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, la Squadra Mobile della Questura di Sondrio ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Sondrio, nei confronti di un uomo di 70 anni, per gravissimi reati di violenza Sondriotoday.it - Ripetute violenze sessuali su minorenne: 70enne agli arresti domiciliari Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, la Squadra Mobile della Questura di Sondrio ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degliemessa dal gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Sondrio, nei confronti di un uomo di 70 anni, per gravissimi reati di violenza

