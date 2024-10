Ragazzo ucciso a coltellate per strada: l'omicidio a Rozzano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qualcuno ha notato il suo corpo pieno di sangue in viale Romagna a Rozzano (Milano). Mancavano pochi minuti alle 3. La chiamata ai soccorsi. E la corsa in ospedale, dov'è morto poco dopo. Sono i primi fotogrammi di un omicidio avvenuto nel comune dell'hinterland milanese durante la notte tra Milanotoday.it - Ragazzo ucciso a coltellate per strada: l'omicidio a Rozzano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qualcuno ha notato il suo corpo pieno di sangue in viale Romagna a(Milano). Mancavano pochi minuti alle 3. La chiamata ai soccorsi. E la corsa in ospedale, dov'è morto poco dopo. Sono i primi fotogrammi di unavvenuto nel comune dell'hinterland milanese durante la notte tra

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rozzano - precipita dal quarto piano : due chiamate al 112 prima del volo. C’è l’ipotesi del tentato omicidio - Resta ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata all’ospedale Humanitas, dopo il volo di 17 metri. Altre risposte potrebbero arrivare dai cellulare della coppia che non risulta avere problemi relazionali: non c’erano stati dissapori tra i due in passato. E che ha chiamato a sua volta il 112 per chiedere di soccorrere la donna dopo la caduta. (Ilgiorno.it)

Rozzano - donna precipitata dal quarto piano : si indaga per tentato omicidio - Sigilli Resta sotto sequestro, intanto, l'appartamento della palazzina Aler in via delle Palme dove la 33enne, secondo quanto raccontato dal compagno, era uscita sul balcone, in piena notte, per aggiustare il condizionatore. Una prima risposta potrebbe arrivare da alcuni accertamenti medici: bisognerà capire se la donna presenta ferite non compatibili con la caduta, così come occorre verificare ... (Ilgiorno.it)

Rozzano - donna precipitata da quarto piano : si indaga per tentato omicidio - Nelle prossime ore il pm Antonio Cristillo potrebbe decidere di iscrivere nel registro degli indagati il compagno, convivente, l'unica persona presente in casa e che ha subito chiamato i soccorsi. Gli accertamenti Si tratterebbe di un atto dovuto per svolgere gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti. (Ilgiorno.it)