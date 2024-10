Puig Women’s America’s Cup, sarà ancora Italia-Gran Bretagna: Luna Rossa sfiderà in finale Athena Pathway (Di venerdì 11 ottobre 2024) sarà ancora Italia contro Gran Bretagna nelle acque di Barcellona. Dopo la sconfitta di Bruni e compagni contro Ineos Britannia in Louis Vuitton Cup, Luna Rossa sfiderà Athena Pathway nella finale di Puig Women’s America’s Cup 2024. Le due imbarcazioni hanno chiuso le quattro regate di flotta di semifinale del torneo femminile al primo posto con 27 punti a testa. Beffato il team spagnolo (Sail Team BCN) che si è dovuto accontentare del terzo posto con 24 punti nonostante le due vittorie tra la prima e l’ultima gara del giorno. A compromettere il cammino delle spagnole però è l’ultima posizione della seconda regata di flotta, seguita da un quarto posto (e quindi tre punti) nella successiva. Più costanti invece Luna Rossa e Athena. Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer) hanno collezionato due secondi posti, un primo posto e un quarto posto. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)contronelle acque di Barcellona. Dopo la sconfitta di Bruni e compagni contro Ineos Britannia in Louis Vuitton Cup,nelladiCup 2024. Le due imbarcazioni hanno chiuso le quattro regate di flotta di semidel torneo femminile al primo posto con 27 punti a testa. Beffato il team spagnolo (Sail Team BCN) che si è dovuto accontentare del terzo posto con 24 punti nonostante le due vittorie tra la prima e l’ultima gara del giorno. A compromettere il cammino delle spagnole però è l’ultima posizione della seconda regata di flotta, seguita da un quarto posto (e quindi tre punti) nella successiva. Più costanti invece. Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer) hanno collezionato due secondi posti, un primo posto e un quarto posto.

