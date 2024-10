Previsioni meteo per il weekend 12-13 ottobre 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il weekend del 12 e 13 ottobre 2024 si preannuncia caratterizzato da condizioni meteo variabili, influenzate dall’arrivo di nuove correnti atlantiche e da una temporanea stabilizzazione dell’alta pressione. Il prossimo weekend segna un nuovo cambiamento delle previsione meteo in Italia. Le nuove correnti influenzeranno le perturbazioni. Di seguito un’analisi dettagliata delle Previsioni per i prossimi due giorni. meteo: le Previsioni per il weekend, foto Ansa – VelvetMagSabato 12 ottobre: sole e nuvolosità in aumento Nella giornata di sabato, il Centro-Sud dell’Italia godrà di una fase prevalentemente soleggiata, con venti in progressiva attenuazione. Le temperature scenderanno leggermente rispetto ai giorni precedenti, raggiungendo valori più vicini alla media stagionale, specialmente nelle zone costiere dello Ionio. Velvetmag.it - Previsioni meteo per il weekend 12-13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildel 12 e 13si preannuncia caratterizzato da condizionivariabili, influenzate dall’arrivo di nuove correnti atlantiche e da una temporanea stabilizzazione dell’alta pressione. Il prossimosegna un nuovo cambiamento delle previsionein Italia. Le nuove correnti influenzeranno le perturbazioni. Di seguito un’analisi dettagliata delleper i prossimi due giorni.: leper il, foto Ansa – VelvetMagSabato 12: sole e nuvolosità in aumento Nella giornata di sabato, il Centro-Sud dell’Italia godrà di una fase prevalentemente soleggiata, con venti in progressiva attenuazione. Le temperature scenderanno leggermente rispetto ai giorni precedenti, raggiungendo valori più vicini alla media stagionale, specialmente nelle zone costiere dello Ionio.

