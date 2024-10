Pichetto punta sulle rinnovabili: “Riforme per accelerare progetti energetici” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pichetto ha affermato che l’obiettivo del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec), che prevede l’installazione di oltre 70 GW di nuove capacità rinnovabili entro il 2030 L'articolo Pichetto punta sulle rinnovabili: “Riforme per accelerare progetti energetici” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Pichetto punta sulle rinnovabili: “Riforme per accelerare progetti energetici” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha affermato che l’obiettivo del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec), che prevede l’installazione di oltre 70 GW di nuove capacitàentro il 2030 L'articolo: “per” proviene da Il Difforme.

Coordinamento Free : ecco perché è falso che il nucleare sia più conveniente delle rinnovabili (come dice Pichetto Fratin) - Scelte di questa portata, che condizionano poi l’intera nazione per decenni, non si fanno con annunci e slogan ma con dati scientifici chiari e condivisi. Dati che nel PNIEC oggi non ci sono. Dal punto di vista tecnico il PNIEC prevede di ricorrere alla nuova generazione di reattori nucleari a fissione (la fissione nucleare è il processo su cui si basano le attuali centrali esistenti) e in ... (Ilfattoquotidiano.it)

Energia : Pichetto Fratin - ‘percorso deve andare su rinnovabili - fotovoltaico ed eolico’ - Al 2050 tutte le previsioni ci danno il raddoppio dei nostri consumi energetici. Parlando del fotovoltaico per il ministro “è necessario salvaguardare i territori agricoli per non distruggere la nostra ricchezza. L'articolo Energia: Pichetto Fratin, ‘percorso deve andare su rinnovabili, fotovoltaico ed eolico’ sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Rinnovabili - via libera alle semplificazioni. Il ministro Pichetto : Si passa da 5 a 3 procedure autorizzative - “Si tratta di uno schema di decreto legislativo per la semplificazione amministrativa nei processi di autorizzazione delle rinnovabili – spiega – spiega il Ministro Gilberto Pichetto -. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. (Ildenaro.it)