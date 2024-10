Picchia la moglie invalida con la scopa, arrestato 68enne. Le violenze andavano avanti da 2 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) La vicenda arriva da Agerola, nella provincia di Napoli. Da due anni, da quando la donna era invalida e costretta a letto, il marito aveva cominciato a maltrattarla. Fanpage.it - Picchia la moglie invalida con la scopa, arrestato 68enne. Le violenze andavano avanti da 2 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La vicenda arriva da Agerola, nella provincia di Napoli. Da due, da quando la donna erae costretta a letto, il marito aveva cominciato a maltrattarla.

