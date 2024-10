Pianese: la carica del centrale Indragoli: "Carpi sfida difficile, serve continuità" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Contro il Milan Futuro è arrivata, per la Pianese, la prima vittoria esterna. Tra i protagonisti di Solbiate Arno il centrale Gabriele Indragoli (nella foto). "Il morale è molto alto – ha detto il bianconero –, dopo la vittoria di domenica. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma l’abbiamo affrontata con la giusta cattiveria e la giusta attenzione, contro una avversaria che ha delle grandi qualità. Siamo molto soddisfatti della prestazione e del percorso che stiamo facendo". Domenica, al Comunale, arriverà il Carpi, un altro ostacolo lungo il cammino. "Probabilmente tra i tre, siamo nel girone più complicato e l’esordio di campionato con cinque squadre blasonate è stato in salita – le sue parole –, ma credo che la squadra abbia dato ottime risposte. Adesso servirà dare continuità in un’altra sfida difficile, dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa". Sport.quotidiano.net - Pianese: la carica del centrale Indragoli: "Carpi sfida difficile, serve continuità" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Contro il Milan Futuro è arrivata, per la, la prima vittoria esterna. Tra i protagonisti di Solbiate Arno ilGabriele(nella foto). "Il morale è molto alto – ha detto il bianconero –, dopo la vittoria di domenica. Sapevamo che sarebbe stata una partita, ma l’abbiamo affrontata con la giusta cattiveria e la giusta attenzione, contro una avversaria che ha delle grandi qualità. Siamo molto soddisfatti della prestazione e del percorso che stiamo facendo". Domenica, al Comunale, arriverà il, un altro ostacolo lungo il cammino. "Probabilmente tra i tre, siamo nel girone più complicato e l’esordio di campionato con cinque squadre blasonate è stato in salita – le sue parole –, ma credo che la squadra abbia dato ottime risposte. Adesso servirà darein un’altra, dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa".

Serie C. Pianese - il ds Cangi lavora sull’organico. Rumors sul difensore centrale Chesti - Classe 2004, difensore centrale, il ragazzo si è messo in mostra nella Primavera della Roma, tanto da collezionare qualche apparizione anche in prima squadra. La Pianese farà invece difendere la sua porta a Emiliano Filippis, già ufficializzato e in campo agli ordini dello staff di mister Prosperi. . (Sport.quotidiano.net)