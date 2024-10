Amica.it - Perché l’olio di noccioli d’albicocca è perfetto per idratare le mani

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Profondamente nutriente e idratante, dal profumo inebriante e dal potere elasticizzante.didi albicocca è un prezioso alleato per la cura della pelle. Particolarmente indicato per trattare quella atonica, spenta ed opaca, èper lecombatte i segni della disidratazione e dell’invecchiamento. GUARDA LE FOTO Olio da massaggio: i migliori decontratturanti e rilassanti Le proprietà deldiÈ un ottimo anti-age naturale e rende elastica e morbida l’epidermide delle, soggetta a stress per l’esposizione agli agenti atmosferici come freddo, vento, raggi UV, e per il contatto con le sostanze aggressive.