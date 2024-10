Ilfattoquotidiano.it - “Per far dimagrire Berlusconi mi finsi un medico indiano. Gli imposi di non fare sesso con Veronica Lario che non la prese bene”: lo scherzo di Marco Columbro

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è uno degli ospiti di Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio”, nella puntata in onda domani, sabato 12 Ottobre, in seconda serata su Rai 1. In anteprima a FqMagazine un simpatico aneddoto che lega il conduttore al presidente Silvio. “Ero molto amico di, c’è stato un periodo in cui sono riuscito a metterlo anche a dieta.- ha detto – Mi vide molto dimagrito, allora gli spiegai del mio digiuno a base di brodo di frutta e di verdura. Ma lui non sapeva come dirlo a, sua moglie. Allora mi disse: ‘mi è venuta in mente un’idea, tu adesso fingi di essere un, io la chiamo, ci parli e dici che io devoun digiuno di questi giorni’”. E poi lo: “Così fece, la chiamò ed io mi dovetti fingere di essere un. Dissi cheaveva questo ingrossamento al fegato e che dovevail digiuno per dieci giorni.