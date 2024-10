Pechino Express 2025, in gara una coppia di famose ex Vippone: ecco chi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Due ex protagonista del Gf Vip saranno tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, il celebre reality show di Sky incentrato sull’avventura condotto da Costantino Della Gherardesca. Dopo il successo dell’ultima edizione, che ha visto trionfare la coppia dei pasticceri, formata da Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano, la produzione del reality sta già pensando a quali personaggi famosi potrebbero essere i concorrenti ideali per intraprendere un viaggio ricco di colpi di scena e avventure come quello di Pechino Express e tra loro potrebbero esserci due ex protagonisti del Gf Vip, ovvero Sofia Giaele De Donà e Ivana Mrazova. Isaechia.it - Pechino Express 2025, in gara una coppia di famose ex Vippone: ecco chi Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Due ex protagonista del Gf Vip saranno tra i protagonisti della nuova edizione di, il celebre reality show di Sky incentrato sull’avventura condotto da Costantino Della Gherardesca. Dopo il successo dell’ultima edizione, che ha visto trionfare ladei pasticceri, formata da Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano, la produzione del reality sta già pensando a quali personaggi famosi potrebbero essere i concorrenti ideali per intraprendere un viaggio ricco di colpi di scena e avventure come quello die tra loro potrebbero esserci due ex protagonisti del Gf Vip, ovvero Sofia Giaele De Donà e Ivana Mrazova.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pechino Express - giro di chiamate per avere due volti del Grande Fratello Vip nel cast : ecco chi sono e chi è stato scartato - Marzano, infine, ha spoilerato anche con chi farà coppia Giaele De Donà. it. . Per farlo ha fatto un giro di chiamate per sentire eventuali interessati e sostenere i provini. Sempre le solite cose vediamo“. In queste ore Deianira Marzano e Alessandro Rosica sui loro rispettivi social hanno rimbalzato varie notizie. (Biccy.it)

Concorrenti Pechino Express 2025 : svelati i due nomi dal Grande Fratello Vip e chi sarebbe stato scartato - Svelati i due presunti nomi di Pechino Express 2025: si tratta di due ex concorrenti del GF Vip 7 L'articolo Concorrenti Pechino Express 2025: svelati i due nomi dal Grande Fratello Vip e chi sarebbe stato scartato proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Pechino Express - due gieffine del GF Vip 7 nel cast : svelata l’identità - – riporta Visto Tv – Ad accompagnarlo farà ritorno uno dei concorrenti delle edizioni passate e suo fidato braccio destro già dalla passata edizione, ovvero Fru dei The Jackal. La macchine di Pechino Express si sta rimettendo in moto, lo show di Sky Uno andrà in onda nei primi mesi del 2025 ed è spuntato già un nome. (Biccy.it)