Non solo Napoli | parla Krol

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ex difensore di Ajax eRuudè intervenuto su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Un pensiero sulla scomparsa di Neeskens? “Ha sempre avuto grinta, passione, determinazione per vincere. Voleva vincere sempre. Era un giocatore box-to-box”. Su McTominay? “É un buon acquisto. Sono stato sorpreso dal Manchester United che lo han lasciato andare perché ha tanti problemi a centrocampo. Lui con Lukaku farà tanti gol. Nasce come mediano ma poi ha un grande motore, può correre tutto il tempo come vuole lui. Quindi riesce ad inserirsi anche davanti”. Unche senza le coppe europee Ilnon giocherà le coppe, può essere decisivo? “Io penso sia un vantaggio non avere le coppe europee”. Su Neres? “Neres può prendere il posto da titolare.