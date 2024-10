Ilrestodelcarlino.it - Neoplasie gastriche, la multidisciplinarietà migliora l’esito delle cure

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un team d’eccezione che deve lavorare unito, per affrontare percorsi di cura sempre più complessi. Se ne parlerà a Fermo nel corso di un convegno in programma il 18 ottobre, all’hotel Astoria, nel corso del quale si sottolinea l’importanza di percorsi condivisi nella presa in carico di. A Fermo si lavora già in sinergia tra la gastroenterologia, con Giampiero Macarri, l’oncologia, con Renato Bisonni e la chirurgia con Silvio Guerriero, nomi d’eccezione che hanno portato ad un aumento del 20 per centopossibilità di guarigione della malattia oncologica. Per il direttore Ast, Roberto Grinta, il convegno riveste una "grande importanza perché è esempio di, il percorso più appropriato per affrontare le patologie. Anche in questo campo vantiamo altissime professionalità e se ne parlerà a Fermo in quell’occasione.