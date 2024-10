Musei: restaurata “Madonna” di Bernardino Luino esposta a Capodimonte (Di venerdì 11 ottobre 2024) «La Madonna col bambino» (1515-1520), celebre opera di Bernardino Luini (Dumenza 1481/1482- Milano 1532), artista lombardo che fu probabilmente il più fedele dei leonardeschi, è stata restaurata e ora torna tra i capolavori della collezione del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli . Nella composizione, il cui successo anche devozionale è testimoniato da numerose repliche nel Cinquecento, la Madonna con lo sguardo chino sostiene il bambino dagli occhi arguti e con i capelli ricci. L’ovale della Vergine è in perfetta sintonia con la tipologia dei volti di Leonardo, ombreggiato attraverso la tecnica dello sfumato. Dal fondo scuro, sulla destra, emerge un giglio. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Lacol bambino» (1515-1520), celebre opera diLuini (Dumenza 1481/1482- Milano 1532), artista lombardo che fu probabilmente il più fedele dei leonardeschi, è statae ora torna tra i capolavori della collezione del Museo e Real Bosco dia Napoli . Nella composizione, il cui successo anche devozionale è testimoniato da numerose repliche nel Cinquecento, lacon lo sguardo chino sostiene il bambino dagli occhi arguti e con i capelli ricci. L’ovale della Vergine è in perfetta sintonia con la tipologia dei volti di Leonardo, ombreggiato attraverso la tecnica dello sfumato. Dal fondo scuro, sulla destra, emerge un giglio.

