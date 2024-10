Mensa nelle scuole, criticità con l’inizio del nuovo anno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alcune criticità sono emerse nel servizio Mensa nelle scuole con l’avvio del nuovo anno. E anche questo tema, insieme a quello dei lavoratori e di un appalto ormai in scadenza, è stato affrontato nel corso dell’ultima seduta della commissione Trasparenza che si è riunita ieri in Comune a Latina. Latinatoday.it - Mensa nelle scuole, criticità con l’inizio del nuovo anno Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alcunesono emerse nel serviziocon l’avvio del. E anche questo tema, insieme a quello dei lavoratori e di un appalto ormai in scadenza, è stato affrontato nel corso dell’ultima seduta della commissione Trasparenza che si è riunita ieri in Comune a Latina.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole ancora senza mensa a Bari - parte la petizione dei genitori : "Danno enorme - chiediamo soluzioni al Comune" - "A Bari 4500 famiglie non sanno ancora quando partirà il servizio di mensa scolastica, con il rischio, molto concreto, che questo non prenda il via prima della fine di ottobre". Così, con una petizione lanciata online, i genitori baresi si mobilitano per cercare di sbloccare l'avvio del servizio. . (Baritoday.it)

Scuole - parte il tempo prolungato ma senza mensa : chiesta la convocazione della Messina social city - Parte il tempo prolungato nelle scuole ma la mensa non c'è. Lo segnala il consigliere comunale Libero Gioveni che chiede “quanto dovranno ancora attendere gli alunni e le famiglie per l’avvio del servizio di mensa scolastica”. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, dopo essersi accertato al... (Messinatoday.it)

Sospetta salmonellosi in scuole e asili di Firenze : 60 bimbi in ospedale e 10 ricoverati - stop alla mensa - Si sospetta caso di salmonellosi. Decine i bimbi portati in pronto soccorso negli ultimi giorni tra cui alcuni di pochi mesi che presentano un quadro clinico più severo. L'Asl Toscana centro oggi ha fatto scattare ispezioni nello stabilimento dell'azienda di refezione scolastica assegnataria degli appalti nelle mense scolastiche interessate ma non sarebbero state riscontrate criticità. (Fanpage.it)