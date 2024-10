Bergamonews.it - Mangiano il kebab senza pagarlo, aggrediscono il cassiere e spintonano una vigilessa: due in manette

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. Hanno mangiato unin via Quarenghi e hanno aggredito ilper evitare di pagare. Poi hanno spintonato unafacendola cadere a terra e si sono dati alla fuga. Ma una pattuglia della Polizia Locale di Bergamo li ha inseguiti e li ha arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Erano circa le 13.30 di giovedì 10 ottobre, quando due tunisini, B.M.Y e T.F., entrambi 27enni, regolari mafissa dimora, sono entrati in uned hanno ordinato due panini. Si sono seduti a mangiarli ma, al momento di pagare, si sono rifiutati di dare i soldi al giovane che era in cassa. Il quale ha giustamente protestato chiedendo quanto gli spettava ma in tutta risposta i due uomini lo hanno aggredito e poi hanno tentato di fuggire. Un’agente della Polizia locale stava passando a piedi proprio in quel punto ed ha cercato di fermare i due fuggitivi.