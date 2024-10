Ilgiorno.it - Maggioranza in bilico. Il Pd prende le distanze:: "Da noi nessun aiuto"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Crisi politica ine dal Pda possibilità di. Netta la posizione del Partito Democratico di Nerviano, che ha preso ledalladopo le dimissioni dei consiglieri comunali Katia Cavaleri e Sergio Banfi. I due, esponenti di Scossa Civica, hanno abbandonato il consiglio a metà settembre e queste dimissioni hanno inflitto un duro colpo alladel sindaco Daniela Colombo. Il seggio lasciato da Banfi è rimasto vacante, dopo una serie di rinunce tra i non eletti. La capogruppo del Pd, Antonella Forloni, ha evidenziato il silenzio della. "La perdita di consenso – ha sottolineato Forloni – non è dovuta solo ai numeri risicati che ancora tengono in piedi la giunta, ma anche alla frattura interna a quella stessache ha permesso l’elezione di Colombo".