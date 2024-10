Lonely Planet, recensione: Laura Dern, Liam Hemsworth e il cine-turismo smaccato di un romance patinato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante la coppia protagonista, decisamente affiatata, risulta tutto fin troppo prevedibile nel film di Susannah Grant. A metà tra un romanzo rosa e una guida turistica. In streaming su Netflix. Il punto è che Lonely Planet di Susannah Grant non sarebbe nemmeno un film da scartare, considerando la cura estetica, l'approccio, la sua destinazione e il suo pubblico di riferimento. Tuttavia, e lo scriviamo subito, c'è un'artificiosità narrativa, enfatizzata dai dialoghi ben poco credibili, che lascia abbastanza perplessi. E ci aggiungiamo anche che il film, arrivato in streaming su Netflix, non fa nulla per mascherare uno smaccato cineturismo, che sembra ricalcare le guide turistiche per aitanti pensionati con un bel gruzzolo da spendere, tra mercati esotici e laute cene. Voi direte, con un titolo del genere, c'era da aspettarselo. Comunque Movieplayer.it - Lonely Planet, recensione: Laura Dern, Liam Hemsworth e il cine-turismo smaccato di un romance patinato Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante la coppia protagonista, decisamente affiatata, risulta tutto fin troppo prevedibile nel film di Susannah Grant. A metà tra un romanzo rosa e una guida turistica. In streaming su Netflix. Il punto è chedi Susannah Grant non sarebbe nemmeno un film da scartare, considerando la cura estetica, l'approccio, la sua destinazione e il suo pubblico di riferimento. Tuttavia, e lo scriviamo subito, c'è un'artificiosità narrativa, enfatizzata dai dialoghi ben poco credibili, che lascia abbastanza perplessi. E ci aggiungiamo anche che il film, arrivato in streaming su Netflix, non fa nulla per mascherare uno, che sembra ricalcare le guide turistiche per aitanti pensionati con un bel gruzzolo da spendere, tra mercati esotici e laute cene. Voi direte, con un titolo del genere, c'era da aspettarselo. Comunque

