L'Officina delle Voci. Per dirigere un coro

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla Chiesa di Santo Stefano si terrà, oggi alle 21, il concerto conclusivo della quarta edizione del laboratorio di ’Officinae dei Direttori’ del Conservatorio di Ferrara. I partecipanti al percorso formativo, svoltosi da gennaio ad ottobre, sono stati 25, tra studenti e partecipanti esterni. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un laboratorio per lo studio e per l’esecuzione in concerto di un repertorio corale di epoche e stili differenti, oltre che dalla volontà di fornire una preziosa occasione formativa per chi vuole approfondire brani polifonici a cappella e assistere al dietro le quinte della direzione.