Lo Spritz come non lo avete mai provato tutto pomodorino e Falanghina

AGI - Un mix che nasce dalle eccellenze e dalla tradizione del territorio, per dare un sapore inedito a un cocktail divenuto ormai di tendenza in tutto il mondo. Dall'incontro tra il pluripremiato liquore al pomodorino del Piennolo dell'azienda Alma De Lux di San Giorgio a Cremano, insignito del Platino ai 'The WineHunter Award 2022', con il Vesevius Charmat, la raffinata Falanghina spumantizzata realizzata dall'azienda Bosco de' Medici di Pompei, nasce lo 'Spritz Vesuviano'. Il drink da aperitivo per eccellenza, in questa inedita versione, verrà presentato nel corso della 24esima edizione della 'Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani', che si svolge a Boscoreale (Napoli) fino a domenica.

