LIVE – Olimpia Milano-Paris 35-39, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Paris, sfida valida come 2^ giornata dell'Eurolega 2024/2025 di basket. Importante appuntamento casalingo per gli uomini di coach Messina, che devono fronteggiare le prime difficoltà di formazione alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo la brutta prestazione, con annessa sconfitta, contro il Monaco. Di fronte, una squadra da non sottovalutare, alla prima partecipazione all'Eurolega dopo la vittoria dell'Eurocup nella scorsa stagione, e che all'esordio ha perso di un solo possesso contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata.

LIVE Olimpia Milano-Parigi 35-39 - Eurolega basket in DIRETTA : l'attacco si ingolfa - i transalpini in vantaggio all'intervallo - 19-14 Penetrazione assurda di Hifi, che alza la parabola fino al cielo. 4-2 TRIPLA di Mirotic! Gran circolazione! 1-2 Gran gioco a due di Parigi, con Hayes che segna i primi due della sua partita.

LIVE Olimpia Milano-Parigi 32-26 - Eurolega basket in DIRETTA : Mirotic e compagni provano a scappare - 1? Shields si butta dentro e pesca il fallo di Hayes: due liberi per l'esterno biancorosso. Shorts, Ouattara, Ward, Jantunen ed Hayes per Parigi. Allenata da Tiago Splitter, centro dei San Antonio Spurs campioni NBA del 2014, la squadra transalpina non sembra presentare picchi elevatissimi di talento, ma c'è una vecchia conoscenza milanese in Maodo Lo, lo scorso anno abbastanza trasparente in ...

LIVE – Olimpia Milano-Paris 33-34 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 33-31 15? – Tripla centrale di Leday, time out Paris. 12-9 2? – Ora serie di triple: Mirotic, Jantunen e Dimitrijevic.