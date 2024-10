Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa in finale! Sarà rivincita nel match race contro le britanniche?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:58 Si chiude qui la nostratestuale della quinta giornata diCup. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 18:56 Appuntamento a domenica per ilche assegnerà il trofeo, mentre domani inizierà la sfida dell’Cup maschile tra Ineos Britannia e Team New Zealand. 18:55 LA CLASSIFICADELLE SEMIFINALI 1-Athena Pathway (GBR) 32 punti Q2-(ITA) 27 Q 3-Sail Team BCN (ESP) 24 4-Artemis Swedish Challenge (SWE) 15 5-Team New Zealand (NZL 12 6-Jajo Team Dutchsail (NED) 7 18:52 Semifinali beffarde per le iberiche, uniche ad aggiudicarsi due regate, ma a finire fuori dalla finalissima. Secondo posto di frazione per Artemis, poi Athena Pathway e