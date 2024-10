Sport.periodicodaily.com - Lituania-Kosovo: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 2 di Lega C di Nations League 2024/2025. Gli ospiti partono avvantaggiati ma soltanto una vittoria potrebbe mantenerli in corsa per il primato.si giocherà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 15 presso il S.Darius ir S.Gireno Stadium di Kaunas.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno perso entrambi i match iniziali che pregiudicano di parecchio le possibilità di qualificazione. Adesso per la Nazionale di Jankauskas c’è la preoccupazione di non arrivare ultimi e retrocedere in quarta serie. I kosovari hanno ottenuto tre punti in due partite, frutto della sconfitta in casa contro la Romania e della vittoria contro Cipro.