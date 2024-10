Libano, Tenenti (Unifil): “No italiani coinvolti in raid su quartiere generale” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Andrea Tenenti, portavoce dell’Unifil (la missione Onu in Libano), conferma il nuovo raid sul quartier generale della missione a Naqoura e specifica che tra i due Caschi Blu feriti non ci sono italiani. “Un’altra postazione è stata colpita all’interno della sede centrale dell’Unifil. Stiamo ancora cercando di capire da cosa sia partito il colpo, si presume possa essere un carro armato. Due Caschi Blu sono feriti e si trovano in ospedale, non sono italiani“, ha detto Tenenti a LaPresse. I militari del contingente italiano che si trovano nel quartier generale di Naquoura sono “circa 150“, ha aggiunto. Lapresse.it - Libano, Tenenti (Unifil): “No italiani coinvolti in raid su quartiere generale” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Andrea, portavoce dell’(la missione Onu in), conferma il nuovosul quartierdella missione a Naqoura e specifica che tra i due Caschi Blu feriti non ci sono. “Un’altra postazione è stata colpita all’interno della sede centrale dell’. Stiamo ancora cercando di capire da cosa sia partito il colpo, si presume possa essere un carro armato. Due Caschi Blu sono feriti e si trovano in ospedale, non sono“, ha dettoa LaPresse. I militari del contingente italiano che si trovano nel quartierdi Naquoura sono “circa 150“, ha aggiunto.

