Libano, Israele spara ancora sulla base Unifil: feriti due caschi blu (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questa mattina le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro un posto di osservazione dell'Unifil nel Libano meridionale. Il bilancio parla di due peacekeeper feriti Ilgiornale.it - Libano, Israele spara ancora sulla base Unifil: feriti due caschi blu Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questa mattina le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro un posto di osservazione dell'nelmeridionale. Il bilancio parla di due peacekeeper

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Israele attacca un’altra base Unifil in Libano - feriti due peacekeeper cingalesi - Onu : "Spari deliberati - non vogliono testimoni scomodi" - VIDEO - Nella giornata di ieri l'esercito isra . Feriti due peacekeeper cingalesi nella nuova offensiva da parte dell'Idf, che con questo attacco ha praticamente ammesso di fregarsene degli avvisi di Crosetto e Tajani e voler continuare per la sua strada. Israele attacca ancora un'altra base Unifil in Libano. (Ilgiornaleditalia.it)

Libano : esercito d’Israele spara contro basi Onu. Due sono italiane. Feriti 2 indonesiani. Crosetto convoca l’ambasciatore - Due sono italiane. Feriti 2 indonesiani. Israele ha sparato e colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano. Due basi sono italiane e la terza è il quartier generale della missione L'articolo Libano: esercito d’Israele spara contro basi Onu. Lo ha confermato Andrea Tenenti, portavoce della missione Onu di cui fanno parte un migliaio di italiani. (Firenzepost.it)

Libano : peacekeeper italiani feriti - Conte accusa Israele di escalation incontrollata - . Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato un appello al governo italiano affinché faccia immediata chiarezza sui presunti attacchi da parte dell’esercito israeliano contro le basi Unifil in Libano, dove sono presenti contingenti di peacekeeper italiani. raverso un messaggio pubblicato. (Ildifforme.it)