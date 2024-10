Ilrestodelcarlino.it - L’atto di inciviltà: lattine vuote sparse lungo la scarpata

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) E’ veramente difficile interpretare il pensiero di persone che partono da casa per andare a sparpagliareladecine e decine didi birra, in alluminio. Materiale pregiato da riciclare, conferendolo nel bidone blu insieme alla plastica. Invece c’è chi ha riempito un bustone pieno died è andato a gettarle tra la vegetazione e la piazzolala strada che da Massignano scende sulla Nazionale e che sfocia di fronte al Ristorante il Contadino. A meno di un chilometro dalla SS 16, in luogo panoramico, si è creato uno slargo dove le persone che scendono dal paese o da latri comuni dell’entroterra, scaricano i rifiuti speciali o da riciclare.