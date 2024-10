La tv in salotto rimane sempre accesa, da giorni: l'atroce scoperta in casa (Di venerdì 11 ottobre 2024) La tv rimasta accesa da giorni in salotto, un forte odore nell'appartamento. Sul divano giaceva ormai senza vita il padrone di casa, un uomo di 68 anni. Giovedì mattina (10 ottobre) a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, la macabra scoperta. A dare l'allarme al 112 sono state l'ex moglie e Europa.today.it - La tv in salotto rimane sempre accesa, da giorni: l'atroce scoperta in casa Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La tv rimastadain, un forte odore nell'appartamento. Sul divano giaceva ormai senza vita il padrone di, un uomo di 68 anni. Giovedì mattina (10 ottobre) a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, la macabra. A dare l'allarme al 112 sono state l'ex moglie e

