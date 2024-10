La Bei ha concesso a Enel Colombia un finanziamento per investimenti in reti e rinnovabili (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Bei, Banca europea per gli investimenti, in partnership con Enel e SACE, ha concesso a Enel Colombia, controllata del Gruppo Enel, un finanziamento a termine in valuta locale mediante l’utilizzo di un synthetic product che neutralizza il rischio di tasso di cambio, per un importo massimo in pesos Colombiani equivalente a 300 milioni di dollari Usa. Il prestito è coperto dalla garanzia di SACE. Attraverso questo strumento, volto a finanziare lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle reti in Colombia, Enel, Bei e SACE hanno unito le forze per sostenere la transizione energetica nel Paese e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Lo strumento finanzierà gli impianti fotovoltaici Guayepo I e II Questo accordo si colloca nel contesto della Global gateway investment agenda della Commissione europea e si avvale del programma di internazionalizzazione di SACE. Lettera43.it - La Bei ha concesso a Enel Colombia un finanziamento per investimenti in reti e rinnovabili Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Bei, Banca europea per gli, in partnership cone SACE, ha, controllata del Gruppo, una termine in valuta locale mediante l’utilizzo di un synthetic product che neutralizza il rischio di tasso di cambio, per un importo massimo in pesosni equivalente a 300 milioni di dollari Usa. Il prestito è coperto dalla garanzia di SACE. Attraverso questo strumento, volto a finanziare lo sviluppo delle energiee dellein, Bei e SACE hanno unito le forze per sostenere la transizione energetica nel Paese e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Lo strumento finanzierà gli impianti fotovoltaici Guayepo I e II Questo accordo si colloca nel contesto della Global gateway investment agenda della Commissione europea e si avvale del programma di internazionalizzazione di SACE.

