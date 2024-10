Kate Middleton al fianco di William per la prima uscita in pubblico. A tutto cuore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle ultime settimane il concetto più associato dai media a Kate Middleton è stato quello di «prime volte». È stata una «prima volta» l’uscita della principessa a Balmoral, per andare a messa, a settembre, pochi giorni dopo l’annuncio della fine della chemioterapia. Ed è stata una «prima volta», seppur privata e rivelata al mondo, da palazzo, solo a posteriori, anche la comparsata, al Castello di Windsor per premiare una giovane ragazza malata di cancro. Alla lista si aggiunge ora un’altra «prima volta». Quella che ha visto ieri Kate mostrarsi in pubblico, insieme al principe William, a un evento ufficiale. È la «prima volta» che succede, per l’appunto, da quando la principessa ha diffuso il video in cui raccontava di aver finito i trattamenti contro il tumore. Amica.it - Kate Middleton al fianco di William per la prima uscita in pubblico. A tutto cuore Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle ultime settimane il concetto più associato dai media aè stato quello di «prime volte». È stata una «volta» l’della principessa a Balmoral, per andare a messa, a settembre, pochi giorni dopo l’annuncio della fine della chemioterapia. Ed è stata una «volta», seppur privata e rivelata al mondo, da palazzo, solo a posteriori, anche la comparsata, al Castello di Windsor per premiare una giovane ragazza malata di cancro. Alla lista si aggiunge ora un’altra «volta». Quella che ha visto ierimostrarsi in, insieme al principe, a un evento ufficiale. È la «volta» che succede, per l’appunto, da quando la principessa ha diffuso il video in cui raccontava di aver finito i trattamenti contro il tumore.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kate Middleton torna a lavoro : chi ha firmato gli abiti per la prima uscita ufficiale insieme a William - Kate Middleton torna agli impegni pubblici dopo aver annunciato, un mese fa, il completamento del ciclo di chemioterapia. Insieme al marito, il principe William, la principessa del Galles ha preso parte a un incontro a Southport sfoggiando un look dai colori autunnali.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Kate Middleton è tornata - le foto al fianco di William dopo la fine delle cure - La principessa a sorpresa ha accompagnato il marito William a Southport, nel nord-ovest dell'Inghilterra, per incontrare le famiglie delle tre bambine uccise a coltellate durante la strage dello scorso luglio. (Vanityfair.it)

Kate Middleton rinuncia al viaggio con William e torna in ospedale - La Principessa Kate Middleton è da mesi al centro dell’attenzione per via del suo stato di salute. Principi del Galles, Kate Middleton e William @Foto Crediti Ansa – VelvetMagLo stop al viaggio in Sudafrica per Kate Middleton Il viaggio in Sudafrica è previsto per il 6 novembre, per presenziare agli Earthshot Prize Awards, ma Kate Middleton non accompagnerà il marito. (Velvetmag.it)