Juventus, Giuntoli in missione: ecco il nuovo bomber se Vlahovic non firma | CM.IT (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Juventus a caccia di un centravanti e non solo per il mercato di gennaio: c’è un nome cerchiato in rosso sul taccuino di Giuntoli se Vlahovic non rinnova Tanti addetti ai lavori presenti ieri all’Olimpico per il match tra Italia e Belgio, con gli Azzurri di Spalletti rimontati dagli ospiti dopo un avvio di partita dominante. Giuntoli e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.itAlla fine, con l’Italia in dieci uomini per l’espulsione di Pellegrini nel finale di primo tempo, il Belgio è riuscito a trovare il 2-2 tra il rammarico dei ragazzi di Spalletti che sembravano avere il match in mano dopo l’uno-due firmato da Cambiaso e Retegui. In tribuna a seguire il bianconero c’era anche Cristiano Giuntoli, con il Dt della Juventus che ha seguito ovviamente anche altri profili che potrebbero fare all caso della ‘Vecchia Signora’ tra gennaio e giugno. Calciomercato.it - Juventus, Giuntoli in missione: ecco il nuovo bomber se Vlahovic non firma | CM.IT Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laa caccia di un centravanti e non solo per il mercato di gennaio: c’è un nome cerchiato in rosso sul taccuino disenon rinnova Tanti addetti ai lavori presenti ieri all’Olimpico per il match tra Italia e Belgio, con gli Azzurri di Spalletti rimontati dagli ospiti dopo un avvio di partita dominante.(Ansa) – Calciomercato.itAlla fine, con l’Italia in dieci uomini per l’espulsione di Pellegrini nel finale di primo tempo, il Belgio è riuscito a trovare il 2-2 tra il rammarico dei ragazzi di Spalletti che sembravano avere il match in mano dopo l’uno-dueto da Cambiaso e Retegui. In tribuna a seguire il bianconero c’era anche Cristiano, con il Dt dellache ha seguito ovviamente anche altri profili che potrebbero fare all caso della ‘Vecchia Signora’ tra gennaio e giugno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - Giuntoli in missione per Italia-Belgio : Openda e Lukebakio osservati speciali|Calciomercato - Il Siviglia lo ha preso per 10 milioni dall’Hertha Berlino nell’estate del 2023, motivo per cui il suo profilo permetterebbe alla Juve di rimpolpare il reparto offensivo con un esborso minore rispetto a quello associato eventualmente a Openda, con cui condivide, oltre alla nazionalità, anche la data di scadenza del contratto, fissata al 2028. (Justcalcio.com)

Juventus - Giuntoli in missione per Italia-Belgio : Openda e Lukebakio osservati speciali - Italia-Belgio non è solo calcio, ma anche calciomercato. Sul campo dell`Olimpico, nella sfida che ha coinvolto la Nazionale di Luciano Spalletti,... (Calciomercato.com)

Juventus - Gazzetta : Giuntoli pensa anche a Skriniar per sostituire Bremer - “Ti distrai un attimo e all’improvviso un ex colosso dell’Inter che si chiama Milan… interessa alla Juventus”. . Il nodo però è quello dell’ingaggio: Skriniar guadagna quasi 10 milioni di euro annui più bonus e finora ha visto il campo per appena 111 minuti, non per infortunio ma per scelta tecnica. (Sportface.it)